Популярный рамный внедорожник неожиданно подешевел: называем цены

Внедорожник Tank 500 стал доступнее на 100-200 тыс. рублей в России

Рамный внедорожник Tank 500 стал дешевле в России, цена снизилась на 100-200 тысяч рублей. Это связано с пересмотром прямых выгод для покупателей: у автомобилей 2025 года появились новые скидки, в то время как для модели Urban 2023 года они стали больше.

Так, выгода на Tank 500 в комплектации Urban возросла на 100 тысяч рублей и теперь составляет 400 тысяч рублей. Для версии 2025 года скидка в 200 тысяч рублей появилась впервые, а при покупке остальных комплектаций текущего года можно сэкономить по 100 тысяч рублей.

Версия Urban ранее была единственной в линейке Tank 500 с гибридной силовой установкой.

Она состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 245 лошадиных сил, девятиступенчатого автомата и электрического мотора мощностью 54 л. с. с батареей на 17,5 кВт·ч. Общая мощность системы достигает 299 л. с.

В остальных версиях, кроме новой Hi-Charge с подзаряжаемым гибридом, Tank 500 оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем с мощностью 299 л. с. в тандеме с девятиступенчатой трансмиссией и системой полного привода, которая имеет блокировку межколесных дифференциалов (в базовой версии блокируется только задний дифференциал).

Tank 500

Цены на Tank 500 с учетом прямой выгоды

Комплектация Цена, руб. Прямая выгода, руб. Urban 2024 г. в. 6 399 000 400 000 Adventure 2024 г. в. 6 749 000 300 000 Premium 2024 г. в. 7 349 000 300 000 BlackTrail 2024 г. в. 7 949 000 300 000 Urban 2025 г. в. 6 599 000 200 000 Adventure 2025 г. в. 7 149 000 100 000 Premium 2025 г. в. 7 749 000 100 000 BlackTrail 2025 г. в. 8 349 000 100 000

Источник: «Автоновости дня»