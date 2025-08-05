Популярный рамный внедорожник неожиданно подешевел: называем цены
Рамный внедорожник Tank 500 стал дешевле в России, цена снизилась на 100-200 тысяч рублей. Это связано с пересмотром прямых выгод для покупателей: у автомобилей 2025 года появились новые скидки, в то время как для модели Urban 2023 года они стали больше.
Так, выгода на Tank 500 в комплектации Urban возросла на 100 тысяч рублей и теперь составляет 400 тысяч рублей. Для версии 2025 года скидка в 200 тысяч рублей появилась впервые, а при покупке остальных комплектаций текущего года можно сэкономить по 100 тысяч рублей.
Версия Urban ранее была единственной в линейке Tank 500 с гибридной силовой установкой.
Она состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 245 лошадиных сил, девятиступенчатого автомата и электрического мотора мощностью 54 л. с. с батареей на 17,5 кВт·ч. Общая мощность системы достигает 299 л. с.
В остальных версиях, кроме новой Hi-Charge с подзаряжаемым гибридом, Tank 500 оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем с мощностью 299 л. с. в тандеме с девятиступенчатой трансмиссией и системой полного привода, которая имеет блокировку межколесных дифференциалов (в базовой версии блокируется только задний дифференциал).
Цены на Tank 500 с учетом прямой выгоды
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
Прямая выгода, руб.
|
Urban 2024 г. в.
|
6 399 000
|
400 000
|
Adventure 2024 г. в.
|
6 749 000
|
300 000
|
Premium 2024 г. в.
|
7 349 000
|
300 000
|
BlackTrail 2024 г. в.
|
7 949 000
|
300 000
|
Urban 2025 г. в.
|
6 599 000
|
200 000
|
Adventure 2025 г. в.
|
7 149 000
|
100 000
|
Premium 2025 г. в.
|
7 749 000
|
100 000
|
BlackTrail 2025 г. в.
|
8 349 000
|
100 000
|
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
