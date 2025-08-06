До ₽500 тыс. дешевле: кроссовер белорусской сборки стал доступнее Лады

В Белоруссии кроссовер Belgee X50 можно купить за 1,7 млн рублей

Белорусские дилеры снизили цены на кроссовер Belgee X50, рассказали представители дилерского сообщества. Теперь его можно купить за 1,7 млн рублей.

До конца августа на бюджетный кроссовер действуют прямые скидки: их размер варьируется от 3 до 5 тысяч белорусских рублей (от 81 до 136 000 российских). Так, наибольший дисконт можно получить, заказав топовую комплектацию Flagship.

Актуальные цены на Belgee X50 в Белоруссии:

Standard – 63 000 BYN (было 66 000 BYN) – 1 707 000 рублей;

Comfort – 66 240 BYN (было 69 240 BYN) – 1 795 000 рублей;

Flagship – 77 640 BYN (было 77 640 BYN) – 2 104 000 рублей.

Belgee X50

Актуальные цены на Belgee X50 в России:

Active – 2 189 990 рублей (было 2 479 990 рублей);

Style – 2 300 190 рублей (было 2 590 190 рублей);

Prestige – 2 400 190 рублей (было 2 690 190 рублей).

У комплектаций, предлагаемых в России и Белоруссии, названия различаются, но содержание остается одинаковым. Благодаря этому белорусские покупатели могут сэкономить до полумиллиона рублей на покупке кроссовера местной сборки.

Также в республике Беларусь доступны дополнительные скидки, если, к примеру, старый автомобиль будет сдан по программе трейд-ин. Еще более значительная экономия ожидает клиентов, которые сделают покупку за собственные средства, а не с помощью кредитов.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Quto