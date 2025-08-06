260 BMW на горевшем судне продаже не подлежат. Хотя и не пострадали

Суд запретил продавать даже не пострадавшие BMW со сгоревшего судна

Голландский суд подтвердил, что 260 моделей BMW, спасенных с грузового судна Fremantle Highway, не подлежат продаже ни в пределах ЕС, ни за его пределами.

Окружной суд Гааги подтвердил предварительное решение от 15 июля 2024 года.

Разбирательство по основному делу было возобновлено по инициативе консорциума дилеров Роттердама. Целью было добиться снятия запрета на продажу. Суд не принял этот аргумент и подтвердил свое первоначальное решение.

Дилеры представили несколько технических отчетов в поддержку своей заявки. TÜV проводил выборочные проверки от имени консорциума. По данным газеты Neue Osnabrücker Zeitung, как минимум три автомобиля были полностью технически исправны. Электронные системы безопасности также были проверены и признаны работоспособными.

Тем не менее, суд посчитал, что не исключен риск скрытых повреждений. Согласно мотивировочной части, воздействие сажи, тепла и соленой воды, в частности, могло «повлиять на важные системы безопасности».

По решению суда консорциум обязан передать автомобили BMW производителю, и они будут полностью утилизированы. Перепродажа, даже в так называемые третьи страны, запрещена. Нарушения влекут за собой штрафы в размере миллионов евро.

Справка

26 июля 2023 года у берегов Нидерландов, в 30 км от острова Амеланд в Северном море, произошло возгорание на грузовом судне Fremantle Highway. На борту находилось 3783 автомобиля, включая 498 электрокаров.

Экипаж пытался локализовать пожар, но безуспешно. Первоначально предполагалось, что причиной мог стать возгорание литий-ионной батареи одного из электромобилей. Однако, по данным Международного союза морского страхования, осмотр судна не подтвердил эту версию.

