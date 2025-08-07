В России очень дорого продают новый 33-летний Запорожец: за что такие деньги

Запорожец за ₽1 млн: в РФ выставили на продажу ЗАЗ-968М почти без пробега

На одном из сайтов бесплатных объявлений в России выставлен на продажу Запорожец ЗАЗ-968М 1992 года с минимальным пробегом – около тысячи километров.

Согласно информации владельца из Пскова, авто все время находилось в одних руках и большей частью находилось в гараже, что помогло сохранить машину в превосходном состоянии. Продавец подчеркивает, что это подтверждается советскими документами и номерами, указывающими на отсутствие перерегистрации с момента покупки.

ЗАЗ-968М представляет собой обновленную версию модели 968А, которая производилась с 1979 по 1994 год. Она получила более крупные прямоугольные фары, увеличенный багажник, иные поворотники и уменьшенное количество хромированных деталей.

Данный экземпляр оборудован 1,2-литровым двигателем мощностью 40 лошадиных сил и 4-ступенчатой механической трансмиссией с задним приводом.

Стоит авто 1 000 000 рублей, но продавец сообщает о готовности обсуждать цену с потенциальным покупателем.

Источник: Авто.ру