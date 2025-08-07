#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Дешевле 2 млн: в России продается новый немецкий кроссовер

В РФ в продажу вышли кроссоверы Volkswagen Tharu и Tharu XR по цене от ₽1,9 млн

На одном из сайтов объявлений цены на Volkswagen Tharu XR с китайского рынка начинаются от 1 850 000 рублей. За указанную сумму компания из Владивостока предлагает привезти новый Tharu XR напрямую из Китая.

Рекомендуем
Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Кроссовер оснащен базовым атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 110 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В его оснащение входят полностью цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, многофункциональный руль, светодиодные фары и другие удобства.

В Кемерово за 1 890 000 рублей доступны такие же кроссоверы другого цвета с возможностью импортирования на имя покупателя и оплатой льготного утильсбора, который обойдется всего в 3400–5200 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Уфе предлагается Volkswagen Tharu XR за 1 940 000 рублей, но без климат-контроля, зато с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, мультифункциональным рулем, бесключевым доступом и панорамной крышей.

Стоимость обычного Volkswagen Tharu выше, чем у версии XR: так, в Омске можно заказать кроссовер со 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра минимум за 2 640 000 рублей. В Новосибирске и в одном из сёл Республики Адыгея продают более мощный автомобиль с 2,0-литровым двигателем мощностью 186 л. с., цены на который составляют 3 150 000 и 3 890 000 рублей соответственно.

Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 11533
07.08.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0