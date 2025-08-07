Дешевле 2 млн: в России продается новый немецкий кроссовер

В РФ в продажу вышли кроссоверы Volkswagen Tharu и Tharu XR по цене от ₽1,9 млн

На одном из сайтов объявлений цены на Volkswagen Tharu XR с китайского рынка начинаются от 1 850 000 рублей. За указанную сумму компания из Владивостока предлагает привезти новый Tharu XR напрямую из Китая.

Кроссовер оснащен базовым атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 110 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В его оснащение входят полностью цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, многофункциональный руль, светодиодные фары и другие удобства.

В Кемерово за 1 890 000 рублей доступны такие же кроссоверы другого цвета с возможностью импортирования на имя покупателя и оплатой льготного утильсбора, который обойдется всего в 3400–5200 рублей.

Volkswagen Tharu XR

В Уфе предлагается Volkswagen Tharu XR за 1 940 000 рублей, но без климат-контроля, зато с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, мультифункциональным рулем, бесключевым доступом и панорамной крышей.

Стоимость обычного Volkswagen Tharu выше, чем у версии XR: так, в Омске можно заказать кроссовер со 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра минимум за 2 640 000 рублей. В Новосибирске и в одном из сёл Республики Адыгея продают более мощный автомобиль с 2,0-литровым двигателем мощностью 186 л. с., цены на который составляют 3 150 000 и 3 890 000 рублей соответственно.

Volkswagen Tharu

Источник: «Автоновости дня»