Цены на новые и подержанные машины в РФ снизились впервые за пять лет

«Автостат»: в РФ средневзвешенная стоимость нового авто составила 3,14 млн рублей

По данным экспертов агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России на начало 2025 года составила 3,14 млн рублей, а подержанного – 1,14 млн рублей. Информация была озвучена в ходе онлайн-эфира агентства, посвященного авторынку России.

Эксперты отметили, что цены на автомобили снизились после многолетнего роста в период с 2020 по 2024 год. В сравнении с первым полугодием прошлого года стоимость нового легкового автомобиля уменьшилась на 2%, а подержанного – на 3%.

Несмотря на это, средневзвешенная цена на новый автомобиль во второй год подряд переваливает за 3 млн рублей, а на вторичном рынке данный показатель держится выше 1 млн рублей уже три года подряд.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: «Автостат»

07.08.2025 
