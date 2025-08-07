Цены на новые и подержанные машины в РФ снизились впервые за пять лет
По данным экспертов агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России на начало 2025 года составила 3,14 млн рублей, а подержанного – 1,14 млн рублей. Информация была озвучена в ходе онлайн-эфира агентства, посвященного авторынку России.
Эксперты отметили, что цены на автомобили снизились после многолетнего роста в период с 2020 по 2024 год. В сравнении с первым полугодием прошлого года стоимость нового легкового автомобиля уменьшилась на 2%, а подержанного – на 3%.
Несмотря на это, средневзвешенная цена на новый автомобиль во второй год подряд переваливает за 3 млн рублей, а на вторичном рынке данный показатель держится выше 1 млн рублей уже три года подряд.
Источник: «Автостат»