Эти автобренды сохранили свои дилерские сети в России после ухода

Kia, BMW и Mercedes сохранили свои дилерские центры в России

В 2022 году множество зарубежных автопроизводителей официально покинули Россию, однако их дилеры до сих пор продолжают функционировать. Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат», сообщил о текущем количестве действующих автосалонов.

Лидирует корейская компания Kia, которая на 1 июля 2025 года имеет 87 автосалонов по всей стране, тогда как в середине 2022-го в России их было примерно 200.

На втором месте находится немецкий бренд BMW, представленный 40 дилерами, по сравнению с 61 три года назад.

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, у которого число дилеров уменьшилось с 72 до 31 с 2022 года.

На территории России по 29 автосалонов имеют Hyundai, Mazda и Suzuki. У Toyota остались 26 из 112 прежних дилеров, а Citroen, Porsche и Subaru представлены 14 дилерами каждый.

Текущие дилеры занимаются обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей для ранее проданных машин, однако сами автомобили они не реализуют.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
07.08.2025 
Фото:freepik / freepik
