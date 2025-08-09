#
Уникальный Lamborghini очень дорого продают в РФ: продавец объяснил высокую цену

В РФ на продажу выставили Lamborghini Urus с карбоновым кузовом за 95 млн рублей

На одном из российских сайтов объявлений появился уникальный спортивный кроссовер Lamborghini Urus в версии Performante 2024 года, выставленный за 95 миллионов рублей.

Продавец утверждает, что высокая цена обоснована доработками, выполненными в московском тюнинг-ателье TopCar, которое в этом году представило проект R’Evo Stealth Edition для этого итальянского вседорожника.

В результате модификаций автомобиль кардинально отличается от стандартного Urus: все кузовные детали были заменены на новый карбоновый обвес, состоящий более чем из 130 элементов.

Уникальный Urus стал шире на более чем 80 миллиметров и получил новый цвет кузова, который изменяется от черного до красного.

Однако силовой агрегат остался без изменений – под капотом располагается 4,0-литровый V8 с мощностью 666 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Известно, что всего было выпущено 13 экземпляров R’Evo Stealth Edition, и выставленный на продажу автомобиль является седьмым в этой ограниченной серии.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

Источник: Авто.ру

09.08.2025 
