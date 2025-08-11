Этот популярный полноприводник вернул себе лидерство в сегменте пикапов

#
На российском рынке с 4 по 10 августа 2025 года было реализовано 364 новых пикапа, что составляет 1,3% от общего объема продаж легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Лидером по продажам стал пикап JAC T9 с 46 проданными автомобилями. Этот результат позволил указанной модели вернуть себе лидерство в сегменте пикапов спустя четыре недели.

На втором месте находится Great Wall Poer, продажи которого составили 44 экземпляра.

С равным количеством проданных автомобилей (по 38 штук) заняли третье и четвертое места модели Changan Hunter Plus и УАЗ Пика». Замыкает пятерку лидеров пикап RAM 1500 с результатом в 33 единицы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

JAC T9
JAC T9
Источник: «Автостат»

Фото:JAC
11.08.2025 
Фото:JAC
