Два мировых автогиганта объединятся против Китая, запустив совместное производство

General Motors и Hyundai будут вместе выпускать автомобили

GM (General Motors) и Hyundai сообщили о планах совместной разработки пяти новых автомобильных моделей в условиях растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. По данным CNBC, данное партнерство направлено на снижение затрат и укрепление позиций на важных зарубежных рынках.

Четыре из пяти новых моделей – это компактный внедорожник, легковой автомобиль и два пикапа, все они будут ориентированы на страны Центральной и Южной Америки и будут оснащаться как бензиновыми, так и гибридными моторами. Старт производства намечен на 2028 год, при этом компании рассчитывают достичь объема не менее 800 тыс. автомобилей в год после выхода на полную мощность.

Кроме того, планируется разработка и запуск электрического коммерческого фургона в США, также не ранее 2028 года. Это станет первым крупным сотрудничеством Hyundai Motor в сфере разработки автомобилей.

На фоне давления со стороны китайских производителей электромобилей, предлагающих более доступные и технологически продвинутые изделия, традиционные автопроизводители ищут новые пути совместного развития.

Глава исследовательской компании Mirae-Mobility Research & Services Тедди Ким указал на то, что партнерство является выигрышной стратегией.

«GM может адаптировать гибридные технологии от Hyundai, в то время как Hyundai сможет использовать связь с GM в торговых переговорах с США», – отметил Ким.

Источник: CNBC