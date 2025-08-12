От 1,5 млн рублей: самые доступные кроссоверы в России
Топ-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в августе
Портал «Автоновости дня» представил список из пяти самых доступных новых кроссоверов в России.
На первом месте находится Livan X3 Pro, который с учетом прямой скидки в 180 тыс. рублей предлагается всего за 1,48 млн рублей.
Второе место занимает JAC JS3, цена которого начинается с 1,69 млн рублей в версии 2024 года.
Третьим в списке стал кроссовер Москвич 3 2024 г.в., который в комплектации «Стандарт плюс» можно приобрести минимум за 1,7 млн рублей.
Также в пятерке самых дешевых кроссоверов значатся Haval Jolion, стартовая цена которого составляет 1,8 млн рублей, и Bestune T55 стоимостью от 1,86 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Depositphotos | За рулем | JAC | Москвич | Haval | Bestune
