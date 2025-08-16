690-сильный кроссовер Xiaomi в топовой комплектации уже в России: известна цена

В РФ начались продажи нового кроссовера Xiaomi YU7 по цене от 8,25 млн рублей

Электрокроссовер Xiaomi YU7, который был представлен в мае, уже появился в России благодаря параллельному импорту, несмотря на то что недавно глава компании заявил, что экспорт новинки не планируется в ближайшие два года.

YU7 стал второй моделью бренда и уже доступен к покупке в одном из московских автосалонов за 8,25 млн рублей.

За эту сумму предлагается топовая версия мощностью 690 л. с. и запасом хода 760 километров. В стоимость включены все необходимые документы и оплаченный налог на утилизацию. В Китае аналогичная модель стоит примерно 330 тыс. юаней (3,6 млн руб.).

Xiaomi YU7

Экземпляр, выставленный на продажу, оснащен двумя электромоторами. Этот кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды и достигать максимальной скорости 253 км/ч. Кузов окрашен в синий металлик, а интерьер выполнен в светлых тонах с бежевой кожаной обивкой сидений.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

Источник: Авто.ру