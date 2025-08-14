Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: ответ профессионала

Эксперт Ершов: Регулярная очистка форсунок защищает мотор автомобиля

Регулярное очищение форсунок считается одной из ключевых профилактических мер для защиты автомобильного двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Константин Ершов.

Он подчеркнул, что образование отложений в двигателе неизбежно, даже если используется высококачественное масло. Профессиональная очистка форсунок, которая занимает около 30 минут, без необходимости разборки двигателя, является самым эффективным способом борьбы с этими отложениями.

Данная процедура также очищает камеру сгорания, клапаны и поршни.

Загрязнение этих компонентов может привести к таким проблемам, как прогорание клапанов, залегание поршневых колец, увеличение расхода масла и топлива, потеря мощности и перегрев двигателя из-за ухудшенной подачи воздуха и снижения эффективности сгорания.

Современные автосервисы способны промывать форсунки и другие детали без снятия, используя специальное оборудование и жидкости. В случае наличия серьезных загрязнений может потребоваться несколько сеансов промывки.

После очистки форсунок важно заменить моторное масло, так как остатки промывочных жидкостей могут попасть в картер. Также стоит проверить свечи зажигания на наличие черного налета, так как в условиях городского движения их может потребоваться заменить сразу после очистки.

Ершов отметил, что очистку форсунок следует проводить каждые 20 тысяч километров пробега как недорогую и эффективную меру профилактики, даже если двигатель работает без проблем. Эта манипуляция дополняет плановые регламентные работы, такие как замена масла и свечей, указанные производителем.

Источник: «Российская газета»