Минус 1,5 млн: новые BMW и Toyota подешевели в России

Эксперт Иванов: «Параллельные» авто подешевели на 20% из-за укрепления рубля

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», сообщил, что укрепление рубля значительно повлияло на сегмент параллельного импорта на авторынке. Он пояснил, что курс китайской валюты юаня к рублю сейчас составляет около 11 рублей.

В начале года это значение было порядка 14 рублей. Минус 20%. И это, конечно, отразилось на ценах новых автомобилей, которые ввозятся в Россию. Практически на 1 миллион рублей упала стоимость Toyota RAV4.

Более чем на 1,5 млн рублей подешевела Toyota Highlander. Новый BMW X3 стоил в начале года около 8,5 млн рублей в старом кузове, а сейчас новая Long-версия доступна по цене 7,4-7,5 млн рублей. Конечно, это увеличивает спрос на данные модели, потому что разница в цене между ними и машинами равного класса, которые продаются в России официально, уменьшается, отметил Иванов.

Еще один показательный пример: Tank 700 в комплектации Edition One и BMW X5. Стоимость первого и второго, привезенного из Европы, практически сравнялась. Эта тенденция вызвана укреплением курса рубля, и колоссальной разницы в цене уже нет между европейскими брендами и автомобилями китайских производителей, подчеркнул эксперт.

Источник: «Российская газета»