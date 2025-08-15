Все только начинается: современная глава дома-книжки на Новом Арбате
Дом-книжка, построенный в 1963–1970 годах, со временем утратил актуальность: устаревшие коммуникации, несоответствие нормам безопасности и закрытость для горожан требуют обновления.
Поэтому вместо административного островка здесь появится многофункциональный кластер – с офисами, культурными пространствами, гастрономией и зонами отдыха.
Архитекторы предложили три варианта реконструкции, и окончательный выбор сделают москвичи через голосование.
Симбиоз истории и современности
Сохранение узнаваемого силуэта «книжки» с добавлением нового здания в форме свитка. В комплексе разместятся офисы, общественные пространства и смотровые площадки с видом на центр города.
Три высотных корпуса
Современные башни, стилизованные под исторический облик СЭВ. Проект объединит бизнес, ретейл, образование и жилые пространства, став связующим звеном между районами.
Технологичное переосмысление
Полная реконструкция с сохранением композиционной роли здания. Комплекс получит новый фасад, общественные зоны и останется административным центром, но с открытым доступом для горожан.
Проект не просто обновит здание – он изменит весь район:
- создаст около 7 000 рабочих мест;
- добавит кафе, магазины и культурные площадки;
- улучшит транспортную и пешеходную инфраструктуру.
Голосование за лучшую концепцию уже началось. Скоро дом-книжка обретет новый облик, сохранив связь с историей, но став по-настоящему современным пространством для жизни, работы и отдыха.
Андрей Бархота, независимый экономист:
– Реконструкция комплекса зданий СЭВ на Новом Арбате с учетом мнение москвичей - не только отличная новость, но и пример социально ответственного и стимулирующего экономическое развитие редевелопмента. Во всех трех предлагаемых концепциях реконструкции комплекса зданий СЭВ образ центра притяжения деловой активности и развлечений сохраняется. Также все три рассматриваемые сценарии редевелопмента аппелируют к технологической модернизации комплекса зданий СЭВ.
Новый Арбат традиционно выступает центром притяжения для москвичей и гостей столицы. Обновленный облик зданий СЭВ усилит интерес к району как для жителей столицы, так и для туристов. Вдобавок реконструированный архитектурный ансамбль станет своеобразной достопримечательностью внутри Бульварного кольца - между Гоголевским и Никитском бульварами. А с учетом нахождения на пути из Кремля в Москва-Сити реконструированный ансамбль будет готовить гостей и туристов к смене исторический архитектурной стилистики деловым модерном.
Проголосовать за понравившийся проект москвичи могут здесь.
Источник, фото: ag.mos.ru