Все только начинается: современная глава дома-книжки на Новом Арбате

Знаковый комплекс зданий СЭВ на Новом Арбате готовится к трансформации

Дом-книжка, построенный в 1963–1970 годах, со временем утратил актуальность: устаревшие коммуникации, несоответствие нормам безопасности и закрытость для горожан требуют обновления.

Поэтому вместо административного островка здесь появится многофункциональный кластер – с офисами, культурными пространствами, гастрономией и зонами отдыха.

Архитекторы предложили три варианта реконструкции, и окончательный выбор сделают москвичи через голосование.

Симбиоз истории и современности

Сохранение узнаваемого силуэта «книжки» с добавлением нового здания в форме свитка. В комплексе разместятся офисы, общественные пространства и смотровые площадки с видом на центр города.

Три высотных корпуса

Концепция №2

Современные башни, стилизованные под исторический облик СЭВ. Проект объединит бизнес, ретейл, образование и жилые пространства, став связующим звеном между районами.

Технологичное переосмысление

Концепция №3

Полная реконструкция с сохранением композиционной роли здания. Комплекс получит новый фасад, общественные зоны и останется административным центром, но с открытым доступом для горожан.

Проект не просто обновит здание – он изменит весь район:

создаст около 7 000 рабочих мест;

добавит кафе, магазины и культурные площадки;

улучшит транспортную и пешеходную инфраструктуру.

Голосование за лучшую концепцию уже началось. Скоро дом-книжка обретет новый облик, сохранив связь с историей, но став по-настоящему современным пространством для жизни, работы и отдыха.

Андрей Бархота, независимый экономист:

– Реконструкция комплекса зданий СЭВ на Новом Арбате с учетом мнение москвичей - не только отличная новость, но и пример социально ответственного и стимулирующего экономическое развитие редевелопмента. Во всех трех предлагаемых концепциях реконструкции комплекса зданий СЭВ образ центра притяжения деловой активности и развлечений сохраняется. Также все три рассматриваемые сценарии редевелопмента аппелируют к технологической модернизации комплекса зданий СЭВ.

Новый Арбат традиционно выступает центром притяжения для москвичей и гостей столицы. Обновленный облик зданий СЭВ усилит интерес к району как для жителей столицы, так и для туристов. Вдобавок реконструированный архитектурный ансамбль станет своеобразной достопримечательностью внутри Бульварного кольца - между Гоголевским и Никитском бульварами. А с учетом нахождения на пути из Кремля в Москва-Сити реконструированный ансамбль будет готовить гостей и туристов к смене исторический архитектурной стилистики деловым модерном.

Проголосовать за понравившийся проект москвичи могут здесь.

Источник, фото: ag.mos.ru