Гибридный кроссовер Dongfeng Aeolus L8 получил рекордный запас хода — 2245,3 км

Цены на кроссовер Dongfeng Aeolus L8 мощностью 355 л.с. стартуют от $18 100

Китайский автопроизводитель Dongfeng начал предварительные продажи нового подключаемого гибридного кроссовера Aeolus L8.

Модель доступна в четырех комплектациях по цене от 18 100 до 20 900 долларов, а еe особенностью стал рекордный запас хода – 2245,3 км в смешанном цикле.

Aeolus L8 оснащен электрогибридной системой Mach Electric Hybrid с 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и LFP-аккумулятором емкостью 30,3 кВт·ч. Суммарная мощность силовой установки достигает 355 л.с. (265 кВт).

В полностью электрическом режиме автомобиль способен проехать до 248 км, а при использовании гибридной системы с подзарядкой его общий запас хода превышает 2245 км. Для удобства владельцев аккумулятор поддерживает быструю зарядку, позволяя восполнить заряд с 20% до 80% всего за 18 минут.

В салоне Aeolus L8 14,6-дюймовый сенсорный экран с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта DeepSeek. Пассажиры задних сидений могут наслаждаться поездкой благодаря 15,6-дюймовому потолочному экрану с разрешением 2,5K, а водитель получает всю необходимую информацию на 12,3-дюймовой цифровой панели приборов.

В автомобиле есть встроенный холодильник объемом 4,5 л с регулировкой температуры от 12°C до 42°C.

Дизайн кроссовера подчеркивает его технологичность: сквозная световая полоса, полускрытые дверные ручки и спортивные диски придают ему динамичный облик. При габаритах 4762 мм в длину, 1910 мм в ширину и 2825 мм колесной базе модель предлагает просторный салон и отличную устойчивость на дороге.

После старта продаж в Китае кроссовер отправится покорять рынки Ближнего Востока и Южной Америки, предлагая водителям сравнительно недорогой гибрид.

Источник, фото: СarNewsChina