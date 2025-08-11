Внедорожник с передовым оснащением поступит в продажу в этом месяце

Dongfeng Mengshi M817 поступит в продажу 17 августа по цене от 3,65 млн рублей

Компания Dongfeng объявила, что внедорожник Mengshi M817 начнет продаваться 17 августа.

Модель, которую называют «китайским Hummer», оборудована гибридной системой с 1,5-литровым двигателем и автономной системой вождения Huawei Qiankun ADS 4. Уже открыты предзаказы, цена составляет 329,9 тыс. юаней за версию Pro и 359,9 тыс. юаней за версию Max (примерно 45 тыс. и 49 тыс. долларов соответственно).

Окончательные розничные цены будут объявлены 17 августа и могут оказаться ниже ожидаемых, как это принято в Китае.

Mengshi M817 позиционируется как первый в мире «интеллектуальный внедорожник», разработанный с применением полного пакета технологий Huawei, включая Qiankun Intelligent Driving ADS 4, Hongmeng Cockpit 5 и Qiankun Car Cloud.

Размеры машины составляют 5100 х 1998 х 1919 мм, а колесная база равна 3005 мм. Внедорожник предлагает интересную компоновку с пятью местами, которые могут трансформироваться в три кровати. Объем багажника – 828 литров, при складывании заднего сиденья он увеличивается до 2112 литров.

91,2% интерьера покрыто мягкими материалами. Передние сиденья имеют электрорегулировку сидений по 12 направлениям, а также функции обогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, автомобиль укомплектован премиальной аудиосистемой Dynaudio с 18 динамиками, атмосферной подсветкой с 256 цветами, холодильником с компрессорным мотором и двумя беспроводными зарядными устройствами мощностью 50 Вт.

Двигатель выдает 686 л.с. и обеспечивает максимальный крутящий момент в 848 Н·м. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Источник: Autohome