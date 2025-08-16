#
Этот аккумулятор может зарядиться за 18 секунд: революционное изобретение

RML Group представила аккумулятор VarEVolt с рекордной плотностью энергии

Сегодня британская компания RML Group представила новый автомобильный аккумулятор VarEVolt, который уже прошёл сертификацию и готов к массовому производству.

Производитель заявляет, что этот аккумулятор обладает «самой высокой плотностью» на рынке и способен быстро высвобождать свою энергию. Проведённые испытания показали, что он может выдавать 4,5 кВтч энергии всего за 40 секунд.

Аккумулятор поддерживает очень быструю зарядку и разрядку, имеет рейтинг 200C, что означает, что в идеальных условиях он может быть заряжен 200 раз за один час.

Аккумулятор VarEVolt
Аккумулятор VarEVolt
Если зарядное устройство обеспечивает достаточную мощность, батарея может быть полностью заряжена всего за 18 секунд. Для сравнения, лишь недавно на автомобильном рынке стали появляться аккумуляторы с зарядкой 5C, которые нуждаются в 12 минутах для полной зарядки.

Czinger 21C
Czinger 21C

На данный момент данный тип аккумуляторов применяется небольшими партиями в гибридном суперкаре Czinger 21C. Модульная конструкция VarEVolt позволяет производителям адаптировать конфигурацию аккумуляторного блока для своих нужд. Кроме того, RML разрабатывает комплект модернизации, который позволит обновить старые гибридные суперкары, такие как Ferrari LaFerrari и McLaren P1, новыми батареями VarEVolt.

Источник: ITHome

Лежнин Роман
Фото:ITHome
16.08.2025 
Фото:ITHome
