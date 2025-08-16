Популярный в России кроссовер получил новые версии: известны подробности

Кроссовер Hongqi HS5 в версии Xuanying Edition представлен на рынке

Премиум-бренд Hongqi анонсировал выход обновленной версии кроссовера HS5, который также продается в России.

Hongqi HS5 Xuanying Edition

Модель 2026 года имеет стоимость от 186,6 до 223,8 тысячи юаней, что в переводе составляет 2,07-2,49 миллиона рублей. Для сравнения, цена на Hongqi HS5 в России стартует от 3,12 миллиона рублей.

В новой линейке модели появилась версия Xuanying Edition, которая отличается красными тормозными суппортами и карбоновой отделкой.

Hongqi HS5 Xuanying Edition

Базовая версия кроссовера теперь включает акустические передние стекла, а бесключевой доступ стал доступен во всех вариантах. Для версии Xuanying Edition предусмотрен пакет «теплых опций», который включает в себя подогрев всех сидений и руля. Также базовая версия может иметь опцию в виде 20-дюймовых затемненных колес.

Интерьер Hongqi HS5 Xuanying Edition

Длина кроссовера составляет 4785 мм, а колесная база – 2870 мм (в основном, это аналог Geely Monjaro). Под капотом находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Предлагаются версии как с передним, так и с полным приводом.

Источник: Autohome