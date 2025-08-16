Как продлить жизнь двигателя? Эксперт дал несколько очень полезных советов

Эксперт Абрамов перечислил профилактические меры для продления ресурса двигателя

Двигатель является ключевым компонентом автомобиля, а его срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации. К сожалению, многие водители непреднамеренно уменьшают ресурс двигателя, совершая распространенные ошибки.

Чтобы двигатель автомобиля служил долго и надежно, нужно заботиться о нем и вовремя проводить техническое обслуживание. И главным помощником в этом выступает регламент обслуживания от завода-изготовителя. В нем четко прописано, когда и что нужно делать с автомобилем, в том числе каким образом обслуживать двигатель. Эксперт Алексей Абрамов дал практические рекомендации, которые гарантированно помогут продлить ресурс двигателя.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:

– Начнём с самого простого – с замены масла.

Масло не только смазывает детали, но и охлаждает их, удаляет продукты износа и сгорания. Со временем оно теряет свои свойства: присадки вырабатываются, появляется шлам, копоть, грязь. Если не менять его вовремя, двигатель будет перегреваться и быстрее изнашиваться. Статистика показывает, что почти в 40% случаев выхода двигателя из строя виноваты именно проблемы с охлаждением.

Производители обычно рекомендуют менять масло каждые 10–15 тысяч километров. Но это при идеальных условиях. Если же вы живете в большом городе, ездите в пробках, часто заводите и глушите двигатель или же эксплуатируете авто в пыльной, жаркой среде, то лучше сокращать интервал замены масла до 5–6 тысяч километров.

Очень важно использовать правильное масло. Заливайте продукт такой по вязкости и допускам, который рекомендован в руководстве по эксплуатации. Например, если для Honda положено 0W-20, не стоит с возрастом машины переходить на более густое 5W-40. Современные двигатели имеют очень малые зазоры между деталями, и неподходящее масло просто не проникнет туда, куда нужно. Это грозит масляным голоданием и быстрым износом двигателя.

Замена антифриза. Цвет антифриза (зеленый, красный, синий) не определяет допуск, но косвенно указывает на его тип.

Например, G11 (часто синий или зелёный) образует защитную плёнку внутри системы охлаждения, которая со временем разрушается и образовывает осадок. Взвесь забивает каналы в радиаторе, что мешает охлаждению. Такой антифриз меняют примерно каждые 3 года.

Более современный G12 (обычно красный или розовый) работает по-другому принципу и служит до 5 лет.

Точные сроки указаны в инструкции к вашему автомобилю. Если ее нет, найдите на сайте производителя или в проверенных источниках. Не рекомендую полагаться на советы с форумов.

Фильтры. Вовремя менять нужно и все фильтры – воздушный, масляный и топливный. Пройдемся по каждому.

Воздушный фильтр забивается, и двигатель не получает достаточно воздуха. Блок управления двигателем это видит и начинает обогащать топливную смесь. Расход топлива растет, а в камере сгорания появляется больше нагара, который ускоряет износ масла.

Масляный фильтр улавливает грязь и продукты износа, поэтому его нужно менять при каждой замене масла. Даже если вы часто доливаете масло, это не отменяет регламентную замену фильтра.

Топливный фильтр защищает систему от грязи и воды в бензине. Его состояние влияет и на экономию топлива. Этот фильтр меняют реже, обычно на пробегах в 60–120 тысяч километров.

Приводная система. Речь идет о приводных ремнях – поликлиновых и ГРМ. Они работают в тяжёлых условиях и со временем изнашиваются.

Проскальзывание ремня приводит к перегрузке навесных компонентов – генератора, насоса гидроусилителя, кондиционера. Если система натяжения ремня ГРМ выйдет из строя, то он может перескочить по зубьям, нарушится алгоритм работы системы газораспределения. А если порвется, то поршни могут ударить по клапанам, и потребуется капитальный ремонт двигателя.

Лучше менять весь комплект, то есть ремень и ролики, одновременно. Это надёжнее и выгоднее в долгосрочной перспективе. Меняйте ремни строго по регламенту, и обычно нужно это делать каждые 60–120 тысяч километров пробега.