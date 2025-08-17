#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Rolls-Royce Cullinan получил интересную версию с не менее интересным названием

Ателье Novitec представило тюнинг-пакет Overdose для Rolls-Royce Cullinan

Немецкое ателье Novitec, через своё подразделение Spofec, представило пакет тюнинга Overdose (Передозировка) для обновлённого Rolls-Royce Cullinan Series II.

Рекомендуем
Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Основные изменения коснулись 6,75-литрового V12 с двойным турбонаддувом: мощность базовой версии возросла с 571 до 685 л.с., а для модификации Black Badge – с 600 до 707 л.с. Теперь разгон «заряженной» версии до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

В комплект также входит спортивная выхлопная система из нержавеющей стали и набор для уменьшения клиренса на 35 мм.

Rolls-Royce Cullinan Series II
Rolls-Royce Cullinan Series II
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Эти улучшения подчеркивают спортивные качества внедорожника, не искажая при этом комфорт, за который ценится Rolls-Royce.

Кроме того, внешний вид автомобиля подвергся значительным изменениям: установлены 24-дюймовые диски Vossen, обновлённые бамперы, пороги и расширенные колесные арки, увеличившие ширину кузова на 120 мм.

Источник: iXBT

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Novitec
Количество просмотров 149
17.08.2025 
Фото:Novitec
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Rolls-Royce Cullinan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв