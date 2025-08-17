Rolls-Royce Cullinan получил интересную версию с не менее интересным названием

Ателье Novitec представило тюнинг-пакет Overdose для Rolls-Royce Cullinan

Немецкое ателье Novitec, через своё подразделение Spofec, представило пакет тюнинга Overdose (Передозировка) для обновлённого Rolls-Royce Cullinan Series II.

Основные изменения коснулись 6,75-литрового V12 с двойным турбонаддувом: мощность базовой версии возросла с 571 до 685 л.с., а для модификации Black Badge – с 600 до 707 л.с. Теперь разгон «заряженной» версии до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

В комплект также входит спортивная выхлопная система из нержавеющей стали и набор для уменьшения клиренса на 35 мм.

Rolls-Royce Cullinan Series II

Эти улучшения подчеркивают спортивные качества внедорожника, не искажая при этом комфорт, за который ценится Rolls-Royce.

Кроме того, внешний вид автомобиля подвергся значительным изменениям: установлены 24-дюймовые диски Vossen, обновлённые бамперы, пороги и расширенные колесные арки, увеличившие ширину кузова на 120 мм.

