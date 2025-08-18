#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названы скрытые причины быстрого расхода масла

Автогонщик Сугробов: Пятна под авто могут говорить о большом расходе масла

Автогонщик Константин Сугробов, представляющий программу развития российского автоспорта SMP Racing, пояснил, что повышенный расход моторного масла может быть вызван как естественным износом двигателя, так и проблемами в его отдельных узлах.

Рекомендуем
Современный бизнес-класс или советская Волга? Тест-сравнение

В интервью он выделил несколько основных причин, среди которых износ поршневых колец и цилиндров. Это приводит к нарушению герметичности камеры сгорания и сгоранию масла вместе с топливом, что проявляется в виде синего дыма из выхлопной трубы.

Кроме того, он указал на усугубляющий фактор – износ маслосъемных колпачков, которые не удерживают масло на направляющих клапанов.

По словам Сугробова, также стоит учитывать, что нарушение работы системы вентиляции картерных газов может вызвать повышенный расход масла, так как избыточное давление в картере выталкивает масло в цилиндры.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Проблемы с сальниками коленвала, прокладкой клапанной крышки или поддоном картера могут приводить к утечкам масла снаружи, что можно заметить по пятнам под автомобилем.

Сугробов добавил, что качество моторного масла также играет важную роль. Неподходящая вязкость или использование поддельных смазочных материалов может ускорить износ двигателя.

Перегрев мотора разрушает структуру масла, снижая его защитные свойства, что дополнительно увеличивает расход.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Лента.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 149
18.08.2025 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0