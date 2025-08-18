Названы скрытые причины быстрого расхода масла

Автогонщик Сугробов: Пятна под авто могут говорить о большом расходе масла

Автогонщик Константин Сугробов, представляющий программу развития российского автоспорта SMP Racing, пояснил, что повышенный расход моторного масла может быть вызван как естественным износом двигателя, так и проблемами в его отдельных узлах.

В интервью он выделил несколько основных причин, среди которых износ поршневых колец и цилиндров. Это приводит к нарушению герметичности камеры сгорания и сгоранию масла вместе с топливом, что проявляется в виде синего дыма из выхлопной трубы.

Кроме того, он указал на усугубляющий фактор – износ маслосъемных колпачков, которые не удерживают масло на направляющих клапанов.

По словам Сугробова, также стоит учитывать, что нарушение работы системы вентиляции картерных газов может вызвать повышенный расход масла, так как избыточное давление в картере выталкивает масло в цилиндры.

Проблемы с сальниками коленвала, прокладкой клапанной крышки или поддоном картера могут приводить к утечкам масла снаружи, что можно заметить по пятнам под автомобилем.

Сугробов добавил, что качество моторного масла также играет важную роль. Неподходящая вязкость или использование поддельных смазочных материалов может ускорить износ двигателя.

Перегрев мотора разрушает структуру масла, снижая его защитные свойства, что дополнительно увеличивает расход.

