Дешевле ₽1,5 млн: кроссовер с проверенным мотором снова доступен в РФ

В России в продаже появился кроссовер Kia KX1 по цене от 1,4 млн рублей

В РФ продолжают завозить новые субкомпактные кроссоверы Kia KX1. Стоимость автомобиля варьируется в достаточно широком диапазоне, в зависимости от региона и наличия автомобиля и начинается от 1 390 000 рублей.

За эту сумму компания из Владивостока готова «под ключ» привезти Kia KX1, включив в эту сумму и расходы по доставке, и таможенные платежи, и утильсбор.

Согласно представленным фотографиям, кроссовер предполагает наличие кожаной отделки сидений, многофункционального кожаного руля с глянцевыми вставками, кондиционера, мультимедиа с большим сенсорным дисплеем, центрального подлокотника спереди и литых колесных дисков.

В Иркутске предлагается более богатая версия Fun с черной крышей и боковыми зеркалами черного цвета, светодиодной оптикой и климат-контролем всего за 1 400 000 рублей, что на 10 тысяч дороже базовой комплектации.

В другой иркутской компании такой же кроссовер оценили в 1 850 000 рублей, предлагали дополнительно люк, кнопку Start/Stop, круиз-контроль, парктроники, многофункциональный руль и 16-дюймовые диски.

Также в Симферополе новый Kia KX1 можно заказать за 1 700 000 рублей. В Кирове цена начинается с 1 729 000 рублей, а в Воронеже минимальная стоимость достигает 1 940 000 рублей.

На данный момент из наличия мини-кроссовер продается только в Москве, где его стоимость составляет 2 190 000 рублей. Это максимальная версия с кнопкой запуска двигателя, климат-контролем, камерой заднего вида и прочими опциями.

KIA KX1

Kia KX1 построен на одной платформе с седаном Kia Rio и кросс-хэтчбеком Kia Rio X, которые с начала 2020 года производятся в Санкт-Петербурге под новым брендом Solaris. Кроссовер оснащается проверенным атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. объемом 1,4 литра, который работает в паре с бесступенчатым вариатором.

