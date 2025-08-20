Продажи новых кроссоверов достигли исторического максимума в РФ

«Автостат»: Доля SUV на рынке РФ в июле составила рекордные 72%

В июле 2025 года в России было продано 86 647 новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 71,8% от общего объема рынка легковых автомобилей, что стало историческим рекордом.

Ранее максимальное значение было зафиксировано в сентябре прошлого года и составило 71%. В последние месяцы доля оставалась на уровне 65–69%. Впервые порог в 70% продажи кроссоверов и внедорожников преодолели в декабре 2023 года, составив 70,7%.

Эксперты отмечают, что высокий уровень продаж SUV связан с большим количеством китайских моделей, которые доминируют в этом сегменте.

После ухода европейских, японских, корейских и американских брендов, интерес к кроссоверам и внедорожникам в России значительно возрос.

