231 л.с., АКП, полный привод — в РФ едет добротный семейный кроссовер

Среднеразмерный кроссовер GAC GS4 получит в России версию с полным приводом

Дебютировавший в апреле этого года на авторынке России среднеразмерный кроссовер GAC GS4 обзавелся версией, которая для многих была долгожданной.

Если с начала продаж у нас была представлена только переднеприводная версия с турбомотором 1.5 на роботе, то уже осенью клиенты получат возможность заказать и вариант AWD. Причем под капотом у полноприводной машины – 2.0 турбо с отдачей 231 л.с. и 380 Нм в паре с классическим 8-ступенчатым гидроавтоматом Aisin – точно такой же стоит на флагманском GAC GS8.

Основа трансмиссии GAC GS4 AWD — автоматическая электрогидравлическая муфта Haldex 6-го поколения от BorgWarner, работающая в качестве межосевого дифференциала и предлагающая семь вариантов предустановленных режимов движения (прямо как у Jetour T1), которые перенастраивают отклик акселератора, руля и системы динамического управления движением AVDC.

Напомним, модель GAC GS4 предлагается на российском рынке в четырех цветовых решениях: белый, серебристый, темно-серый и черный. На выбор покупателям также предлагается три варианта исполнения салона: черный, бежевый и темно-коричневый.

А об оснащении и ценах полноприводного варианта GAC CS4 будет объявлено позже в ходе старта продаж на российском рынке – он запланирован на сентябрь 2025 года.

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 407
20.08.2025 
