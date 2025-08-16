#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Популярный семейный кроссовер резко подешевел: названы цены

Бренд GAC объявил о снижении стоимости кроссовера GS4 в РФ на 150 тыс. рублей

Китайская компания GAC сообщила о значительном снижении стоимости своего кроссовера GS4 на российском рынке. Теперь цена на модель стала ниже на 150 тысяч рублей.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Снижение цены касается комплектации GB 2024 и 2025 годов выпуска, и по новым условиям цена кроссовера составляет 2,85 миллиона рублей. При максимальной скидке стоимость может снизиться до 2,35 миллиона рублей.

На данный момент GAC GS4 в России представлен с 1,5-литровым турбомотором, мощность которого достигает 170 лошадиных сил. Автомобиль оборудован 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В стандартной комплектации кроссовер включает восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, систему предупреждения о возможном столкновении, систему автоматического торможения и автоматическую систему управления дальним светом.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
GAC GS4
GAC GS4

Ранее «За рулем» сообщал, почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 6740
16.08.2025 
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC GS4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв