Популярный семейный кроссовер резко подешевел: названы цены

Бренд GAC объявил о снижении стоимости кроссовера GS4 в РФ на 150 тыс. рублей

Китайская компания GAC сообщила о значительном снижении стоимости своего кроссовера GS4 на российском рынке. Теперь цена на модель стала ниже на 150 тысяч рублей.

Снижение цены касается комплектации GB 2024 и 2025 годов выпуска, и по новым условиям цена кроссовера составляет 2,85 миллиона рублей. При максимальной скидке стоимость может снизиться до 2,35 миллиона рублей.

На данный момент GAC GS4 в России представлен с 1,5-литровым турбомотором, мощность которого достигает 170 лошадиных сил. Автомобиль оборудован 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В стандартной комплектации кроссовер включает восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, систему предупреждения о возможном столкновении, систему автоматического торможения и автоматическую систему управления дальним светом.

GAC GS4

Источник: Quto.ru