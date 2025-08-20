#
Действительно надежный: этот автомобиль проехал 2 млн км без капремонта

Житель США сообщил о рекордном пробеге своего пикапа Ford в 1,3 млн миль

Житель США Джон Фрилэнд поделился информацией о рекордном пробеге своего пикапа Ford F-350 Super Duty 2000 года. Автомобиль проехал более 1,3 миллиона миль (более 2 миллионов километров), при этом оригинальные двигатель и трансмиссия остались неповрежденными.

По словам владельца, на протяжении всего времени эксплуатации пикап не нуждался в капитальном ремонте силового агрегата.

Замена сцепления произошла всего один раз, после 700 тысяч миль (около 1,2 миллиона км). Турбокомпрессор и остальные ключевые элементы двигателя продолжают работать как новые.

Фрилэнд купил автомобиль новым и использовал его для грузоперевозок по США. Средний пробег составлял около 18 тысяч миль (29 тысяч км) в месяц, и пикап регулярно тянул прицепы весом до 6,4 тонны.

Владелец считает, что ключевым фактором надежности пикапа стало строгое соблюдение графика технического обслуживания. Замена моторного масла производилась каждые 5 тысяч миль (8 тысяч км) с использованием оригинальных фильтров и топлива хорошего качества. Остальные системы, такие как трансмиссия, дифференциалы и гидравлика, обслуживались в авторизованном сервисе.

Несмотря на сложные условия эксплуатации, автомобиль продолжает работать без значительных поломок. Эксперты утверждают, что случай Ford F-350 подтверждает высокий ресурс дизельных двигателей при условии тщательного технического обслуживания.

Ford F-350 Super Duty
Ford F-350 Super Duty
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  HotCars
20.08.2025 
