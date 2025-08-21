#
Экспорт автомобилей из Японии в РФ продолжает падать

Япония сократила экспорт машин в Россию на 19,2% с июля 2024 года

Министерство финансов Японии сообщило, что в июле этого года страна сократила экспорт автомобилей в Россию на 19,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Поставки автокомплектующих и запчастей получили еще более резкое снижение, их объем упал на 75%.

Япония традиционно занимает важное место как поставщик подержанных автомобилей для России, однако в этом сегменте также наблюдается значительное снижение.

Если в июле 2025 года японские автомобили с пробегом составили 46,1% от общего объема ввезенных в нашу страну б/у машин, то годом ранее этот показатель был заметно выше и достигал 62,7%.

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
21.08.2025 
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
