Экспорт автомобилей из Японии в РФ продолжает падать
Япония сократила экспорт машин в Россию на 19,2% с июля 2024 года
Министерство финансов Японии сообщило, что в июле этого года страна сократила экспорт автомобилей в Россию на 19,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Поставки автокомплектующих и запчастей получили еще более резкое снижение, их объем упал на 75%.
Япония традиционно занимает важное место как поставщик подержанных автомобилей для России, однако в этом сегменте также наблюдается значительное снижение.
Если в июле 2025 года японские автомобили с пробегом составили 46,1% от общего объема ввезенных в нашу страну б/у машин, то годом ранее этот показатель был заметно выше и достигал 62,7%.
Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.
Источник: ТАСС
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
21.08.2025
