Этот аналог Toyota Camry теперь стоит как Веста

В Белоруссии седан Geely Preface можно купить за 2,4 млн рублей

В Беларуси началась распродажа бизнес-седана Geely Preface, что позволяет покупателям сэкономить 9300 BYN или 252 000 рублей.

Таким образом, итоговая цена автомобиля снижается до 88 700 BYN, что составляет 2 400 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, в России рекомендованная цена Geely Preface начинается от 3 357 990 рублей, что делает его почти на миллион рублей (957 900 рублей) дешевле для белорусов.

Также стоит отметить, что цена в 2 400 000 рублей не является окончательной. При сдаче старого автомобиля в трейд-ин и оплате нового наличными скидка вырастает еще на 100 000 рублей.

Geely Preface

Как в Беларуси, так и в России Geely Preface укомплектован 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, который работает в связке с семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Все версии имеют передний привод.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  Quto
