Этих «китайцев» угоняют чаще всего

26 августа
26 августа
26 августа
В 2025 году в России среди китайских автомобилей чаще всего угоняли седаны Chery Arrizo 8 и пикапы Great Wall Poer, согласно информации от экспертов страховой компании «АльфаСтрахование». Однако следует отметить, что речь идет исключительно об украденных автомобилях, имеющих полис каско.

Представитель компании добавил, что в сегменте китайских автомобилей угоняемость пока что не слишком высока. Значительно больший интерес у преступников в 2025 году вызывали автомобили российских и корейских производителей.

По данным страховщиков из компании ВСК, в 2025 году доля китайских брендов составила 28% в общей структуре угонов. Наиболее часто угоняли автомобили марок Chery, Haval, Changan и LiXiang.

Great Wall Poer
Great Wall Poer

Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Дмитриев отметил, что увеличилось количество краж грузовой техники китайского производства, в частности, грузовиков Shacman. Он также добавил, что угон легковых автомобилей из Китая в целом носит единичный характер.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  Autonews
Фото:Depositphotos
24.08.2025 
Фото:Depositphotos
