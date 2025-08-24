#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Иномарки скоро резко подешевеют: таксопарки готовят массовые распродажи

Эксперт Черноусов рассказал, как повлияет на рынок распродажа иномарок из такси

Автоэксперты предсказывают, что с марта 2026 года на рынке подержанных автомобилей в стране может возникнуть мощный избыток предложений.

Остановили за границей? 5 ошибок, которые могут стоить вам прав

Это связано с новым законом о локализации такси, который запретит использование иномарок для перевозчиков, что приведет к массовому выводу из эксплуатации и продаже тысяч автомобилей иностранного производства.

Что это может значить для обычных владельцев автомобилей? Вадим Черноусов, директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф», поделился своей точкой зрения. Он подчеркнул, что статус автомобиля как «бывшего такси» уже является значительным недостатком. Проверить информацию об использовании машины в качестве такси можно без труда через специальные базы данных.

Эксперт отметил, что на рынке уже присутствует множество предложений автомобилей из таксопарков, таких как Haval Jolion или Exeed TXL. Цены на эти авто выглядят привлекательно, однако спрос на них ограничен из-за их прошлого использования в такси. В настоящее время объем этих предложений не оказывает серьезного влияния на общий рынок.

Опасность для ценовой стабильности возникает в случае массового выхода на рынок значительной партии одинаковых автомобилей. В качестве примера Черноусов привел распродажу ста Toyota Camry с операционного лизинга по весьма заманчивой цене.

Появление аналогичных случаев с другими марками может существенно снизить цены на подобные модели. Даже если разница в цене между частным владельцем и такси составит 200-300 тысяч рублей, по его словам, это окажет значительное влияние.

Таким образом, ключевым фактором является не происхождение автомобилей, а их количество на рынке в определенный момент времени. Массовый вывод автомобилей приведет к заметному падению цен на подержанные машины, считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
24.08.2025 
