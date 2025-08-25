#
26 августа
26 августа
26 августа
Импорт автомобилей из Кореи в РФ вырос вдвое: что везут россияне

Эксперт Целиков назвал 5 авто, которые чаще всего ввозят в РФ из Южной Кореи

В течение первых семи месяцев 2025 года в Россию было ввезено 58,7 тысячи легковых автомобилей из Южной Кореи, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель за прошлый год (увеличение на 111%), сообщил в своем Telegram-канале Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».

Однако, если говорить о новых автомобилях, то их поставки из Южной Кореи выросли в пять раз и составили 7,5 тысячи единиц, в то время как импорт подержанных автомобилей увеличился на 93%, достигнув 51,2 тысячи штук.

Среди новых машин наиболее распространенными марками стали KGM (3705 единиц), BMW (974 единицы), Hyundai (666 единиц), Kia (642 единицы) и Mercedes-Benz (571 единица). В сегменте подержанных автомобилей в топ-5 вошли Kia (14 267 единиц), BMW (10 160 единиц), Hyundai (7630 единиц), Mercedes-Benz (5551 единица) и Audi (3183 единицы).

По моделям среди поставок подержанных автомобилей из Кореи в Россию в первой пятерке оказались:

1. Hyundai Palisade – 3155 штук;

2. Kia Carnival – 2828 штук;

3. Kia K5 – 2633 штук;

4. Kia Sorento – 2492 штук;

5. BMW 5-й серии – 2204 штуки.

Hyundai Palisade
Kia Carnival
Kia K5
Kia Sorento
BMW 530i
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

Источник:  Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова
25.08.2025 
