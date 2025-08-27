Подсчитано, сколько автомобилей в России

Число легковых автомобилей в России за все время выросло почти до 53 млн

Число легковых машин в стране приближается к 53 млн, демонстрируя устойчивую динамику к увеличению.

Согласно статистическим данным, на 2024 год в России зарегистрировано более 52,9 миллиона легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них, свыше 49,5 миллионов единиц, находятся в собственности граждан. Важно отметить, что эти цифры не включают данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

За последнее десятилетие автопарк страны продемонстрировал значительный прирост, увеличившись на 8,7 млн транспортных средств.

Эта положительная динамика подтверждается ежегодными сравнениями: если в 2022 году было учтено 50,6 млн машин, то к 2023 году их количество выросло до 51,5 миллиона, что свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции к увеличению числа легковых автомобилей в собственности у россиян.

