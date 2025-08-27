#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 августа
В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

Подсчитано, сколько автомобилей в России

Число легковых автомобилей в России за все время выросло почти до 53 млн

Число легковых машин в стране приближается к 53 млн, демонстрируя устойчивую динамику к увеличению.

Рекомендуем
Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi

Согласно статистическим данным, на 2024 год в России зарегистрировано более 52,9 миллиона легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них, свыше 49,5 миллионов единиц, находятся в собственности граждан. Важно отметить, что эти цифры не включают данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

За последнее десятилетие автопарк страны продемонстрировал значительный прирост, увеличившись на 8,7 млн транспортных средств.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Эта положительная динамика подтверждается ежегодными сравнениями: если в 2022 году было учтено 50,6 млн машин, то к 2023 году их количество выросло до 51,5 миллиона, что свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции к увеличению числа легковых автомобилей в собственности у россиян.

Кстати, этим летом зафиксирован рост интереса к бренду SWM и модели Solaris HC, подробнее читайте в нашей публикации.

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
27.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0