#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 августа
В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

Эти автомобили все чаще выбирают россияне

Авито Авто: зафиксирован рост интереса к бренду SWM и модели Solaris HC

Согласно исследованию, проведенному экспертами Авито Авто, летом 2025 года рынок новых автомобилей в России сохранил общую стабильность, однако отдельные марки и модели продемонстрировали значительный рост интереса со стороны покупателей.

Рекомендуем
Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi

Например, спрос на автомобили SWM увеличился почти на 44%, а модель Solaris HC привлекла внимание на 60% больше потенциальных покупателей по сравнению с весенним периодом.

Среди марок, показавших наиболее существенный прирост интереса, лидируют SWM с впечатляющим ростом в 49,3%, а также Solaris и GAC, увеличившие свои показатели на 7,8% и 5,8% соответственно. На уровне моделей, помимо Solaris HC, высокий интерес пользователи проявили к Solaris KRX (рост на 24,6%), и Lada Niva Legend, спрос на которую вырос на 10,9%. Также в список популярных новинок вошли Belgee X50, Chery Tiggo 7L и Changan CS35 Plus.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Со стороны предложения чаще всего на платформе размещались объявления о продаже новых автомобилей марок Lada, Haval, Chery, Changan и Geely.

Среди конкретных моделей наибольшее количество предложений приходилось на Lada Granta, Haval Jolion и Changan UNI-S.

При этом наиболее заметный рост числа объявлений был зафиксирован для марок Belgee, Solaris и Jetour. Особенно выделилась модель Chery Tiggo 7L, предложение по которой выросло в 4,6 раза, а также Solaris KRX и Solaris KRS, демонстрирующие увеличение в 2,1 раза и на 58,4% соответственно.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Solaris
Количество просмотров 4
27.08.2025 
Фото:Solaris
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Solaris HC

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв