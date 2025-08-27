Эти автомобили все чаще выбирают россияне

Авито Авто: зафиксирован рост интереса к бренду SWM и модели Solaris HC

Согласно исследованию, проведенному экспертами Авито Авто, летом 2025 года рынок новых автомобилей в России сохранил общую стабильность, однако отдельные марки и модели продемонстрировали значительный рост интереса со стороны покупателей.

Например, спрос на автомобили SWM увеличился почти на 44%, а модель Solaris HC привлекла внимание на 60% больше потенциальных покупателей по сравнению с весенним периодом.

Среди марок, показавших наиболее существенный прирост интереса, лидируют SWM с впечатляющим ростом в 49,3%, а также Solaris и GAC, увеличившие свои показатели на 7,8% и 5,8% соответственно. На уровне моделей, помимо Solaris HC, высокий интерес пользователи проявили к Solaris KRX (рост на 24,6%), и Lada Niva Legend, спрос на которую вырос на 10,9%. Также в список популярных новинок вошли Belgee X50, Chery Tiggo 7L и Changan CS35 Plus.

Со стороны предложения чаще всего на платформе размещались объявления о продаже новых автомобилей марок Lada, Haval, Chery, Changan и Geely.

Среди конкретных моделей наибольшее количество предложений приходилось на Lada Granta, Haval Jolion и Changan UNI-S.

При этом наиболее заметный рост числа объявлений был зафиксирован для марок Belgee, Solaris и Jetour. Особенно выделилась модель Chery Tiggo 7L, предложение по которой выросло в 4,6 раза, а также Solaris KRX и Solaris KRS, демонстрирующие увеличение в 2,1 раза и на 58,4% соответственно.