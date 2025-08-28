#
Правила для автозаводов в РФ изменили: это позволит упростить локализацию машин
28 августа
Знакомый европейский кроссовер обновился: он стал больше и технологичнее
Знакомый европейский кроссовер обновился: он стал больше и технологичнее

Компания Volkswagen представила кроссовер T-Roc второго поколения для рынка Европы

Компания Volkswagen анонсировала кроссовер T-Roc второго поколения для европейского рынка. Поставки новинки начнутся осенью. Базовая версия будет стоить от €30,8 тыс. (примерно 2,87 млн рублей).

Среди обновлений модели новый кузов, который унаследовал стильные элементы от электромобилей линейки ID, а также увеличение габаритов: длина составляет 4373 мм (+122 мм), а колесная база – 2631 мм (+28 мм). Объем багажника теперь равен 475 литрам, что на 30 литров больше, чем у предшественника. Размер дисков может достигать 20 дюймов.

Интерьер T-Roc был также обновлен, заимствовав элементы дизайна от других современных автомобилей марки. В зависимости от комплектации, центральный экран может иметь размеры 10,4 или 12,9 дюйма, а приборная панель – 10 дюймов.

Также доступны кресла с 14-позиционными регулировками и звуковая система от Harman Kardon. В числе ассистентов имеются функции автоматического перестроения и система автопарковки с памятью и дистанционным управлением.

С переходом на новое поколение T-Roc получил обновленную платформу MQB Evo. В стартовой версии кроссовер будет оснащен двумя моторами 1.5 с мягким гибридом в переднеприводной конфигурации с мощностью 116 или 150 л.с. Позже планируется добавление полноценной гибридной системы и мощных двухлитровых моторов с полноприводным вариантом.

T-Roc был представлен восемь лет назад и стал вторым по популярности автомобилем марки после Tiguan, с общими продажами более 2 млн единиц. На российском рынке модель официально не представлена.

Volkswagen T-Roc второго поколения
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

