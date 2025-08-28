Японский кроссовер с богатым оснащением и полным приводом привезли в РФ

В России в продаже появилась флагманская Mazda CX-90 2025 года за 9,1 млн рублей

В России стала доступна для покупки Mazda CX-90 2025 года, однако на рынке представлен только один экземпляр. Дебют этой модели состоялся в январе 2023 года, и она представляет собой большой трехрядный кроссовер, заменивший прежний CX-9. Автомобиль разработан в основном для американского рынка, но производится в Японии.

Выставленный на продажу CX-90 2025 года имеет под капотом бензиновый турбированный двигатель e-Skyactiv G объемом 3,3 литра, мощностью 345 л.с., в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, благодаря которой реализована работа встроенного электромотора. Ехать на электричестве нельзя, это «мягкий» гибрид. Привод полный.

Кроссовер богато оснащен, среди опций максимальный пакет электронных ассистентов, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, омыватель фар, подогрев сидений и кожаный салон. Стоимость данного кроссовера составляет 9,1 миллиона рублей.

Mazda CX-90

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.