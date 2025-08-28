#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!
28 августа
Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!
Флагманский внедорожник Exeed Exlantix E02...
Peugeot 308
28 августа
Этот «европеец» пережил масштабное обновление и получил больше мощности
Марка Peugeot представила обновленные универсал...
Большинство россиян не планируют покупать новую машину в 2025 году
28 августа
Большинство россиян не планируют покупать новую машину в 2025 году
«Авто Mail»: 60% россиян отказываются от...

Японский кроссовер с богатым оснащением и полным приводом привезли в РФ

В России в продаже появилась флагманская Mazda CX-90 2025 года за 9,1 млн рублей

В России стала доступна для покупки Mazda CX-90 2025 года, однако на рынке представлен только один экземпляр. Дебют этой модели состоялся в январе 2023 года, и она представляет собой большой трехрядный кроссовер, заменивший прежний CX-9. Автомобиль разработан в основном для американского рынка, но производится в Японии.

Рекомендуем
Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

Выставленный на продажу CX-90 2025 года имеет под капотом бензиновый турбированный двигатель e-Skyactiv G объемом 3,3 литра, мощностью 345 л.с., в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, благодаря которой реализована работа встроенного электромотора. Ехать на электричестве нельзя, это «мягкий» гибрид. Привод полный.

Кроссовер богато оснащен, среди опций максимальный пакет электронных ассистентов, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, омыватель фар, подогрев сидений и кожаный салон. Стоимость данного кроссовера составляет 9,1 миллиона рублей.

Mazda CX-90
Mazda CX-90
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 2
28.08.2025 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0