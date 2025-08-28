Эти автопроизводители больше других тратят деньги на рекламу в РФ

Автопроизводители повысили расходы на рекламу в России на 6% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года автопроизводители увеличили расходы на рекламу на 6%, общий объем вложений превысил 4,2 миллиарда рублей, согласно сводному отчету Mediascope и агентства Twiga PR.

Данные анализа топ-5 брендов за аналогичный период показывают значительные изменения по сравнению с первым полугодием 2024 года: например, бренд Haval, прежде занимавший лидирующие позиции, сократил свои медиа затраты в половину, как указано в исследовании.

Несмотря на 25-процентное падение рынка новых автомобилей во втором квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу, включая телевизионную, радио, наружную рекламу и прессу. В частности, Lada за два прошедших квартала удвоила свои рекламные расходы, доведя их до 598 миллионов рублей, что позволило ей занять первое место по затратам на рекламу. В то же время китайские бренды, такие как Haval, Chery и Changan, сократили свои расходы на 20-50%.

Новички на легковом рынке, такие как FAW, KGM и Omoda, увеличивают свои инвестиции в маркетинговое продвижение в 4-6 раз.

Эксперты связывают эту тактику с попытками сохранить долю рынка на фоне снижения спроса, повышения цен и более строгой кредитной политики Центробанка.

