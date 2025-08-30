В продажу выходит бюджетный кроссовер по цене Гранты: подробности

В Китае появился новый электрокроссовер Wuling Bingo S: открыты предзаказы

Компания SGMW, образованная совместно SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, начала прием предварительных заказов на компактный электрокроссовер Wuling Bingo S. Его цена стартует от 68 800 юаней (около 770,6 тыс. рублей), модель предлагается в четырех комплектациях.

Wuling Bingo S представляет собой пятиместный городской электрокроссовер с закрытой передней частью, круглыми фарами и трапециевидным воздухозаборником в нижней части. Боковые стойки окрашены черным, создавая эффект парящей крыши. Кроссовер также оснащен классическими дверными ручками и 16-дюймовыми колесными дисками.

Длина кузова составляет 4265 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2610 мм. Снаряженная масса автомобиля с стандартным аккумулятором составляет 1250 кг, а в случае топовой версии с батареей увеличенной емкости – 1325 кг.

Wuling Bingo S

Внутри кроссовера имеется 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, мульти-руль и информационно-развлекательная система с 12,8-дюймовым сенсорным дисплеем. Дополнительные варианты включают 50-ваттную беспроводную зарядку, водительское кресло с шестипозиционной регулировкой, голосового ассистента с искусственным интеллектом, аудиосистему на шесть динамиков и систему бесключевого доступа.

Электромотор мощностью 75 кВт (102 л. с.) обеспечивает максимальный крутящий момент в 180 Нм и ограничивает максимальную скорость на уровне 150 км/ч. В зависимости от емкости аккумулятора, Wuling Bingo S может проехать на одном заряде от 325 до 430 километров.

Wuling Bingo S

