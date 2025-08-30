Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Wuling Bingo S
30 августа
В продажу выходит бюджетный кроссовер по цене Гранты: подробности
В Китае появился новый электрокроссовер Wuling...
Рассматриваем интерьер редкой ранней «пятерки» — есть интересные нюансы!
30 августа
Рассматриваем интерьер редкой ранней «пятерки» — есть интересные нюансы!
«За рулем» рассказал об отличиях салона ранней...
«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области
29 августа
«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области
Ведущий российский производитель...

В продажу выходит бюджетный кроссовер по цене Гранты: подробности

В Китае появился новый электрокроссовер Wuling Bingo S: открыты предзаказы

Компания SGMW, образованная совместно SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, начала прием предварительных заказов на компактный электрокроссовер Wuling Bingo S. Его цена стартует от 68 800 юаней (около 770,6 тыс. рублей), модель предлагается в четырех комплектациях.

Рекомендуем
Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

Wuling Bingo S представляет собой пятиместный городской электрокроссовер с закрытой передней частью, круглыми фарами и трапециевидным воздухозаборником в нижней части. Боковые стойки окрашены черным, создавая эффект парящей крыши. Кроссовер также оснащен классическими дверными ручками и 16-дюймовыми колесными дисками.

Длина кузова составляет 4265 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2610 мм. Снаряженная масса автомобиля с стандартным аккумулятором составляет 1250 кг, а в случае топовой версии с батареей увеличенной емкости – 1325 кг.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Wuling Bingo S
Wuling Bingo S

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Внутри кроссовера имеется 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, мульти-руль и информационно-развлекательная система с 12,8-дюймовым сенсорным дисплеем. Дополнительные варианты включают 50-ваттную беспроводную зарядку, водительское кресло с шестипозиционной регулировкой, голосового ассистента с искусственным интеллектом, аудиосистему на шесть динамиков и систему бесключевого доступа.

Электромотор мощностью 75 кВт (102 л. с.) обеспечивает максимальный крутящий момент в 180 Нм и ограничивает максимальную скорость на уровне 150 км/ч. В зависимости от емкости аккумулятора, Wuling Bingo S может проехать на одном заряде от 325 до 430 километров.

Wuling Bingo S
Wuling Bingo S
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
Когда и почему подорожает такси?
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  110km
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:SGMW
30.08.2025 
Фото:SGMW
Поделиться:
Оцените материал:
0