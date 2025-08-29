150-сильный кроссовер с немецкими корнями поступил в продажу: известна цена

В КНР начались предварительные продажи кроссовера Jetta VS8 по цене от ₽1,1 млн

В Китае стартовали заказы на пятую модель марки Jetta, разработанную совместно Volkswagen и FAW, – кроссовер VS8. Этот автомобиль также может представлять интерес для российского рынка, так как Jetta официально присутствует в России и, по информации журнала Авто.ру, рассматривает вариант поставок модели VS8.

Новинка примечательна тем, что это первый кроссовер Jetta с оригинальным дизайном, не имеющим аналогов среди существующих моделей Volkswagen. Российское представительство марки объявило о начале приема «слепых» предзаказов на Jetta VS8 в Китае с предварительной стоимостью от 99 до 114 тысяч юаней, что составляет примерно 1,1-1,24 миллиона рублей.

Кроссовер VS8 выделяется стильным оформлением передней части с уникальной радиаторной решеткой, обновленной оптикой и новым дизайном бампера. Внешний вид задних стоек также изменился. Интерьер включает «парящий» центральный экран диагональю 14,6 дюйма и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов.

Jetta VS8

VS8 – самая большая модель в линейке Jetta, хотя по габаритам он лишь немного превосходит младшую модель VS7. Длина кроссовера составляет 4629 миллиметров, ширина – 1851 миллиметр, высота – 1624 миллиметра, а длина базы у обеих моделей идентична и составляет 2731 миллиметр.

С точки зрения технических характеристик, VS8 и VS7 унифицированы: обе модели оснащены 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатым автоматом. Они созданы на платформе MQB и имеют заднюю многорычажную подвеску при исключительно переднем приводе.

Jetta VS8

Jetta вышла на российский рынок два года назад, интересы бренда представляет компания «ФАВ-Восточная Европа». В настоящее время на российском рынке доступны кроссоверы VS5 и VS7, а также седан VA-3.

Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.