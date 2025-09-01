Путешествия
Новая четырехполосная автодорога появилась в Крыму

В Крыму запущено движение по восточному обходу Симферополя от трассы «Таврида»

В конце прошлой недели в Крыму запустили в эксплуатацию новую автодорогу – движение по восточному обходу Симферополя было открыто в пятницу 29 августа.

Автодорога идет от 191-го километра трассы А-291 «Таврида» на южный берег Крыма (ЮБК), в направлении Алушты и Ялты. Работы были разделены на два этапа – в прошлом году построили 15,8 км дороги, от Донского до Заречного, села на существующей дороге от Симферополя к Алуште через горную гряду и Ангарский перевал. На новом участке есть две развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы, а также две площадки для отдыха.

А уже в 2025-м появились еще 9,4 км – от Заречного до Перевального. Этот участок идет по горному рельефу – сообщается, что при строительстве применялись нестандартные инженерные решения, опробованные на этапе создания «Тавриды». На участке есть еще одна транспортная развязка, а также два путепровода, две эстакады, 24 водопропускные трубы и подпорные стены.

Таким образом, от трассы «Таврида» до ЮБК теперь есть новая автодорога категории 1В, на всей своей протяженности в 25,2 км имеющая четыре полосы. Сообщается, что работы были закончены досрочно, строительство заняло без малого три года, а стоимость проекта составила 33 млрд рублей. Ожидается, что за летний сезон здесь будет проходить до 25 тысяч машин, а время в пути от «Тавриды» до ЮБК сократится на час. Кроме того, решена основная задача – снизить транзитное движение в Симферополе.

Источник:  РИА Новости
Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
01.09.2025 
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
