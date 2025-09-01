Потеря 7 млн рублей: назван самый неликвидный кроссовер с пробегом

Целиков: BMW X5 стал самым неликвидным среди популярных кроссоверов в РФ

Согласно информации, представленной директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, самым неликвидным кроссовером с пробегом в России оказался BMW X5.

Для расчетов специалист использовал данные о ценах перед снятием объявлений с продажи на трех популярных классифайдах, а среднее значение было вычислено по годам выпуска.

Условная остаточная стоимость автомобилей данной модели составляет всего 24%. Так, BMW X5 2022 года можно приобрести примерно за 9,2 млн рублей, а версия 2012 года стоит в среднем 2,2 млн рублей.

BMW X5

«Потеря 7 млн рублей за 10 лет впечатляет. Но объяснение простое. Покупают такие машины богатые россияне. Меняют их на новые довольно часто. В итоге 10—15-летние автомобили попадают в руки небогатых автолюбителей. А содержать их в этом возрасте "вылетает в копеечку"», – отметил аналитик.

Рейтинг ликвидности возглавил Honda CR-V. Автомобиль 2022 года сейчас стоит чуть более 3 млн рублей, а версия 2012 года – около 1,69 млн рублей, с условной остаточной стоимостью в 56%.

Интерьер BMW X5

На втором месте с показателем 47% находится Nissan X-Trail (2,8 млн и 1,32 млн рублей соответственно). Также в число лидеров с результатами 43-44% вошли Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster. Следом идут Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Santa Fe с показателем 42-39%. Замыкают рейтинг Volkswagen Tiguan и Kia Sorento с ликвидностью 37% и 36% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.