Эти седаны и хэтчбеки сохраняют цену спустя 10 лет

Аналитик Целиков перечислил 12 самых ликвидных седанов и хэтчбеков в РФ

Сергей Целиков, автоэксперт и директор агентства «Автостат», поделился информацией о самых ликвидных седанах и хэтчбеках на российском рынке, а также о тех моделях, которые показали худшие результаты. Исследование проводилось на автомобилях с пробегом до 10 лет, включая анализ цен с января по август 2025 года.

На первом месте в рейтинге оказалась Toyota Corolla, средняя цена которой в 2022 году составила чуть более 2 миллионов рублей, а десятилетнего экземпляра – около 1,1 миллиона рублей. Это дает остаточную стоимость модели в 53%.

Вторую и третью позиции заняли Toyota Camry и Hyundai Solaris с остаточной стоимостью 45%. К числу стабильных средняков относятся Kia Rio, Kia Ceed и Lada Granta (43%) и Renault Sandero (42%).

Что касается аутсайдеров, наименее выгодными оказались премиальные седаны BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, чья остаточная стоимость составила 31% и 28% соответственно.

Эксперт объяснил это тем, что по истечении десятилетнего срока владения содержание таких автомобилей становится значительно затратнее, что приводит к падению спроса на них быстрее, чем на более массовые модели.

