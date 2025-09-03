#
Этот экономичный кроссовер заметно подешевел: называем цены

В России гибридный кроссовер Wey 07 стал доступнее на 150-400 тыс. рублей

Премиум-бренд Wey снизил цены на кроссовер Wey 07 и увеличил прямую скидку на него. В итоге автомобиль подешевел на 150-400 тыс. рублей в зависимости от года выпуска.

Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Гибридный кроссовер Wey 07 представлен в России в единственной комплектации Premium. Авто 2024 г. в. снизились в цене на 300 тыс. рублей, а машины 2025 года – на 150 тыс. рублей. Новые рекомендованные розничные цены (РРЦ) на них составляют 6 599 000 и 6 899 000 рублей соответственно.

Также бренд увеличил прямую выгоду на «прошлогодние» кроссоверы Wey 07 на 100 тыс. рублей, до 300 тыс. рублей. То есть, в итоге они подешевели на 400 тыс. рублей.

Новые цены на Wey 07 с учетом прямых выгод (при наличии) составляют 6 299 000 руб.(2024 год) и 6 899 000 руб.(2025 год).

Wey 07
Wey 07

Модель Wey 07 оснащена гибридной силовой установкой параллельного типа (PHEV), состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей, которые совместно выдают 517 л. с. и 930 Нм крутящего момента. В данном случае ДВС не только производит энергию для генератора, но и передает тягу на передние колеса, что позволяет сократить время разгона до 100 км/ч до 4,9 секунды.

Бензиновый двигатель сочетается с двухступенчатой трансмиссией, а литий-ионная батарея с водяным охлаждением помогает снизить расход топлива с 6,3 литра до 0,7 литра на 100 километров. При полностью заряженном аккумуляторе и полном бензобаке максимальный запас хода автомобиля составляет 1140 км по циклу NEDC.

Wey 07
Wey 07
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  «Автоновости дня»
Фото:Wey
Фото:Wey
