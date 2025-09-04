Почему дальнейшего снижения цен на машины не будет

Аналитик Целиков: цены на авто сохранятся, но щедрых скидок больше не будет

По данным Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат», стоимость автомобилей в России достигла своего минимального уровня летом 2025 года и в ближайшее время не ожидается снижений. Он отметил, что во второй половине года, скорее всего, сохранится текущий уровень цен, и масштабные распродажи прекратятся.

Причиной летних максимальных скидок было наличие автомобилей прошлых лет, однако эти запасы почти исчерпаны. В продаже осталось около 100-150 тысяч автомобилей 2024 года, что недостаточно для организации новых крупных распродаж.

Увеличению продаж к лету способствовал курс рубля. Сильная национальная валюта позволила сделать выгодными как параллельный импорт автомобилей, так и предоставление скидок, так как выручка в юанях или других валютах остаётся на достаточно высоком уровне, пояснил Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.