Пермская автоледи вернула деньги за подержанную Lada, которую пытались выдать за новую

Суд взыскал с автодилера более 2,6 миллиона рублей в пользу покупателя машины

В апреле прошлого года жительница Перми приобрела новый автомобиль Lada Granta в автоцентре «Гагарина», заплатив 1,744 млн рублей.

Однако вскоре после покупки у нее возникли обоснованные сомнения в том, что машина действительно новая. Проведенная проверка показала, что автомобиль уже находился в эксплуатации и имел предыдущего владельца, о чем дилер умолчал при заключении сделки.

Не получив от автосалона внятных объяснений, женщина обратилась с иском в Орджоникидзевский районный суд Перми. Она требовала полного расторжения договора купли-продажи и возврата всей уплаченной суммы, а также выплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителя.

В ходе судебного разбирательства представители ООО «АЦ Гагарина» не смогли предоставить доказательств того, что покупатель была заранее проинформирована о реальной истории автомобиля. Суд полностью удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с компании свыше 2,6 млн рублей. В эту сумму вошли возврат стоимости автомобиля, неустойка (500 000 рублей), компенсация морального вреда (15 000 рублей) и штраф в пользу истца (200 000 рублей), а также отдельный штраф в пользу Общества защиты прав потребителей (200 000 рублей). На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

Источник:  «Комсомольская правда. Пермь»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
05.09.2025 
Фото:Depositphotos
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
