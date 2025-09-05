Пермская автоледи вернула деньги за подержанную Lada, которую пытались выдать за новую

Суд взыскал с автодилера более 2,6 миллиона рублей в пользу покупателя машины

В апреле прошлого года жительница Перми приобрела новый автомобиль Lada Granta в автоцентре «Гагарина», заплатив 1,744 млн рублей.

Однако вскоре после покупки у нее возникли обоснованные сомнения в том, что машина действительно новая. Проведенная проверка показала, что автомобиль уже находился в эксплуатации и имел предыдущего владельца, о чем дилер умолчал при заключении сделки.

Не получив от автосалона внятных объяснений, женщина обратилась с иском в Орджоникидзевский районный суд Перми. Она требовала полного расторжения договора купли-продажи и возврата всей уплаченной суммы, а также выплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителя.

В ходе судебного разбирательства представители ООО «АЦ Гагарина» не смогли предоставить доказательств того, что покупатель была заранее проинформирована о реальной истории автомобиля. Суд полностью удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с компании свыше 2,6 млн рублей. В эту сумму вошли возврат стоимости автомобиля, неустойка (500 000 рублей), компенсация морального вреда (15 000 рублей) и штраф в пользу истца (200 000 рублей), а также отдельный штраф в пользу Общества защиты прав потребителей (200 000 рублей). На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.