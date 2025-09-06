Audi Concept C: у преемника ТТ стекла сзади не предусмотрено

На Международном автосалоне IAA 2025 года Audi представит электро купе Concept C

Concept C – полностью электрический двухместный спорткар является прямым преемником легендарных моделей TT и R8, объединяя их дух в новой эре.

Концепт Audi впечатляет компактными размерами: длина 4,35 метра, ширина 1,95 метра и высота всего 1,23 метра при колесной базе 2,65 метра. При этом вес в 1650 кг остается весьма умеренным для электромобиля.

Дизайн купе сознательно лишен излишеств: чистая геометрия линий, новая фронтальная оптика с «вертикальной рамкой» и узнаваемая световая сигнатура из четырех элементов создают уникальный образ. Электрически складывающийся жесткий верх сочетает элегантность купе с открытостью родстера, что является новшеством для наследника TT, все предыдущие версии которого имели тканевые крыши.

Технической основой концепта, вероятно, стала укороченная версия электрической платформы PPE, которую также использует будущий Porsche 718 EV. Аккумуляторная батарея расположена за сиденьями, как в классическом среднемоторном спорткаре, что обеспечивает низкий центр тяжести и уверенную управляемость. Хотя Concept C представлен с задним приводом, серийная версия наверняка получит и фирменный полный привод quattro.

В салоне вместо массивных панелей – 10,4-дюймовый дисплей, выдвигающийся от приборной панели только по необходимости, и алюминиевые переключатели с тактильным кликом. Интересной особенностью является отсутствие заднего стекла: вместо традиционного зеркала заднего вида используется экран, передающий изображение с камеры, – решение, которое может перейти в серию.

Ожидается, что серийная версия автомобиля дебютирует примерно в 2027 году, разделив платформу с электрическими Porsche Boxster и Cayman.