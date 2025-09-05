Минус 450 тыс. рублей: этот бренд заметно снизил стоимость пяти моделей

Компания Changan ввела скидки на автомобили 2025 года выпуска

Компания Changan с сентября начала предоставлять скидки на широкий спектр автомобилей в России, включая модели 2025 года выпуска. Ранее предлагались скидки на автомобили предыдущего модельного года. Большинство дилеров уже проинформированы о новых ценах и адаптировали свои предложения.

Скидка в размере 200 тысяч рублей предоставляется при покупке кроссовера Changan CS35 Plus, в результате чего его цена теперь колеблется от 2 449 900 до 2 509 900 рублей. Также на 200 тысяч рублей снизилась стоимость пикапа Hunter Plus, который теперь можно приобрести по цене от 3 619 900 рублей.

На кроссовер Changan CS75 Plus предлагается более внушительная скидка в 450 тысяч рублей. Его стоимость теперь составляет:

– Comfort – от 3 220 000 рублей

– Luxe – от 3 420 000 рублей

– Tech – 3 579 900 рублей.

Changan CS35 Plus

Кроссоверы Changan Uni-T и Uni-K также подешевели на 100 и 200 тысяч рублей соответственно, и теперь их цены начинаются с 3 219 900 и 3 849 900 рублей.

Changan CS75 Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.