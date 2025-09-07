Готовимся к беспилотному будущему с помощью складного рулевого колеса

ZF Lifetec покажет на выставке IAA Mobility в Мюнхене складное рулевое колесо

Компания ZF Lifetec представит на выставке IAA Mobility в Мюнхене (пройдет с 9 по12 сентября) новый тип рулевого колеса, разработанный с учетом изменений, связанных с автономным вождением.

Обод рулевого колеса складывается электроприводом примерно за две секунды. Это открывает автопроизводителям возможности для разработки новых концепций интерьера и создания большего пространства для беспилотного вождения. Новое рулевое колесо ZF Lifetec может быть адаптировано к индивидуальным требованиям заказчика.

Концепция ZF Lifetec основана на классическом рулевом колесе со всеми привычными элементами управления, включая подушку безопасности водителя, расположенную в центральной части.

В режиме автономного вождения или в режиме парковки обод рулевого колеса можно сложить и вернуть на место в зависимости от дизайна салона, выбранного производителем автомобиля.

Благодаря короткому времени складывания обеспечивается достаточная скорость переключения между различными режимами движения. Световой индикатор, расположенный в центре рулевого колеса, наглядно отображает текущий режим, изменяя цвет.

Встроенная защита предотвращает защемление пальцев при складывании.