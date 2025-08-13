Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...
Двигатели этих новых автомобилей внезапно ломаются прямо на ходу
26 августа
Двигатели этих новых автомобилей внезапно ломаются прямо на ходу
В США подали коллективный иск против Nissan...

Первый в России автономный грузовик преодолел за сутки 1600 км

Грузовой рейс СПб — Казань беспилотный тягач Navio совершил за 24 часа

Российская автономная логистика вышла на новый уровень: тягач Navio успешно проехал из Санкт-Петербурга в Казань без водителя, преодолев 1600 км всего за 24 часа.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Заезд по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» подтвердил, что основным фактором в грузоперевозках будущего становится не расстояние, а надежность и зрелость технологии.

Обычный рейс между Петербургом и Казанью занимает, в среднем, 58 часов – водители обязаны соблюдать режим труда и отдыха, делая длительные остановки. Navio уложился в сутки, доказав, что автономные системы способны в 2,5 раза ускорить доставку на дальние расстояния.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В будущем такие технологии помогут решить проблему дефицита водителей, снизить простои автопарков и повысить безопасность на трассах.

Сначала поездки длительно тестировались на симуляторе NavioSim, который генерирует реалистичные дорожные сценарии с высокой детализацией. С его помощью можно: моделировать маршруты, включая сложные и протяженные; отрабатывать взаимодействие с другими участниками движения; тестировать поведение системы в критических и редких ситуациях, которые невозможно безопасно воспроизвести на реальных дорогах.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Виртуальный полигон ускорил разработку и позволил быстрее адаптировать технологию к новым трассам.

Пока, согласно российскому законодательству, в кабине должен находиться инженер для контроля системы (на фото он держит руки на коленях). Но эксперименты (ЭПР № 1849 и № 2495) уже открывают дорогу для тестирования высокоавтоматизированных грузовиков (ВАТС) на скоростных трассах.

В качестве основы для тестирования технологии используются тягачи китайского производителя Sitrak.

Источник: Navio

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Navio
Количество просмотров 162
13.08.2025 
Фото:Navio
Поделиться:
Оцените материал:
0