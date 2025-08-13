Первый в России автономный грузовик преодолел за сутки 1600 км

Грузовой рейс СПб — Казань беспилотный тягач Navio совершил за 24 часа

Российская автономная логистика вышла на новый уровень: тягач Navio успешно проехал из Санкт-Петербурга в Казань без водителя, преодолев 1600 км всего за 24 часа.

Заезд по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» подтвердил, что основным фактором в грузоперевозках будущего становится не расстояние, а надежность и зрелость технологии.

Обычный рейс между Петербургом и Казанью занимает, в среднем, 58 часов – водители обязаны соблюдать режим труда и отдыха, делая длительные остановки. Navio уложился в сутки, доказав, что автономные системы способны в 2,5 раза ускорить доставку на дальние расстояния.

В будущем такие технологии помогут решить проблему дефицита водителей, снизить простои автопарков и повысить безопасность на трассах.

Сначала поездки длительно тестировались на симуляторе NavioSim, который генерирует реалистичные дорожные сценарии с высокой детализацией. С его помощью можно: моделировать маршруты, включая сложные и протяженные; отрабатывать взаимодействие с другими участниками движения; тестировать поведение системы в критических и редких ситуациях, которые невозможно безопасно воспроизвести на реальных дорогах.

Виртуальный полигон ускорил разработку и позволил быстрее адаптировать технологию к новым трассам.

Пока, согласно российскому законодательству, в кабине должен находиться инженер для контроля системы (на фото он держит руки на коленях). Но эксперименты (ЭПР № 1849 и № 2495) уже открывают дорогу для тестирования высокоавтоматизированных грузовиков (ВАТС) на скоростных трассах.

В качестве основы для тестирования технологии используются тягачи китайского производителя Sitrak.

Источник: Navio