Проверка прав: ГАИ взялась за мотоциклистов

В Москве идет рейд «Мотобезопасность» — проверяют всех, кто на двух колесах

Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, на территории столицы началось профилактическое мероприятие «Мотобезопасность».

Оно стартовала в пятницу 5 сентября и продлится в течение всего уикенда. Цель у ГАИ простая: профилактика нарушений ПДД среди тех, кто управляет мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами. Проверят, в том числе, и несовершеннолетних участников движения. Пресс-служба ведомства сообщает, что в ходе рейда инспекторы будут проверять наличие всех необходимых документов у водителей мототехники.

Кроме того, запланированы профилактические беседы о строгом соблюдении ПДД, а также байкерам напомнят о важности пользования защитной экипировкой.

И особый акцент – на безопасности детей: родителям будут разъяснять возможные риски и ответственность при передаче мототранспорта детям.